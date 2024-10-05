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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ocak SSK-Bağkur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

        2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak?

        Ocak ayına geri sayım başladı; milyonlarca emekli ve memur 2025 senesi için alabilecekleri maaş zammını araştırıyor. Temmuz-Eylül dönemi enflasyon farkı açıklandı. Ek olarak, Orta Vadeli Program'daki enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde şimdiden gelecek sene için olası bir tablo oluştu. Peki, 2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:52
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        TÜİK'in Eylül enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Ocak ayı memur ve emekli zammı senaryoları da oluşmaya başladı. Öte yandan, Orta Vadeli Program'da belirtilen yıl son enflasyon rakamı, emekli ve memur maaş zammına dair tahmini rakamların da ortaya çıkmasını sağladı. Peki, 2025 Ocak emekli ve memur maaş zammı ne olacak? İşte, detaylar...

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        2025 OCAK SSK, BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI NE OLUR?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;

        SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.

        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

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        TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİNDE MEMURLARA ENFLASYON FARKI DOĞMADI

        Memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – Eylül dönemindeki enflasyon yüzde 8,92 oranında kaldığı için memurlar açısından üç aylık dönemde enflasyon farkı doğmadı.

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        YILLIK ENFLASYON OVP'YE GÖRE OLURSA MEMURA ENFLASYON FARKI YÜZDE 3,14

        Ancak, yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa Ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Memur maaşlarına ayrıca yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak.

        Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak.

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