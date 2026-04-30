2026 GÜNCEL KURBANLIK FİYATLARI: Koyun, dana, keçi, büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, 2026 yılına ait kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Koyun, keçi, dana gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların güncel fiyatları, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bu dönemde en çok merak edilen konuların başında kurbanlıkların güncel satış fiyatları yer alıyor. İşte 2026 Koyun, dana, keçi, büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları...
2026 KURBANLIK HİSSE FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılı kurbanlık fiyatları, bölgesel maliyetler ve hayvan özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle büyükşehirlerde fiyatların daha yüksek olduğu görülmektedir.
İstanbul: 140.000 – 400.000 TL (büyükbaş), 18.000 – 45.000 TL (küçükbaş), 30.000 – 55.000 TL (hisse bedeli)
Ankara: 110.000 – 350.000 TL (büyükbaş), 18.000 – 40.000 TL (küçükbaş), 28.000 – 50.000 TL (hisse bedeli)
İzmir: 140.000 – 330.000 TL (büyükbaş), 18.000 – 45.000 TL (küçükbaş), 30.000 – 50.000 TL (hisse bedeli)
Erzurum / Kars: 100.000 – 280.000 TL (büyükbaş), 15.000 – 35.000 TL (küçükbaş), 25.000 – 45.000 TL (hisse bedeli)
Belirtilen rakamlar ortalama fiyat aralıklarını ifade etmektedir. Kurbanlık fiyatları; hayvanın ırkı, kilosu, bakım koşulları ve satış noktasına göre farklılık gösterebilir.
KIZILAY KURBAN BEDELİ 2026
Geçtiğimiz yıl Türk Kızılay tarafından belirlenen kurban bağış bedeli; yurt içi ve Gazze için 13.250 TL, yurt dışı için ise 5.250 TL olarak açıklanmıştı. 2026 yılına ilişkin rakamların da benzer şekilde bayram öncesinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini duyurdu. Buna göre yurt içinde kurban kesim bedeli 18.000 TL, yurt dışında ise 7.000 TL olarak belirlendi.
KURBAN BAYRAMI 2026 GÜNLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bayram süreci aşağıdaki şekilde idrak edilecek:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım gün tatil)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi