TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı! 2026 İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama
TOKİ İstanbul kura çekilişi 25 Nisan 2026 tarihinde tamamlandı ve 500 bin sosyal konut projesi kapsamında megakentte yapılacak 100 bin konutun bir kısmı için hak sahipleri resmen belirlendi. Günlerdir büyük bir merakla beklenen TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura sürecinin sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilirken, şimdi ise "TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Kura sonuçlarına ilişkin detaylar ve isim listesi ekranı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları...
25 NİSAN TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SONA ERDİ!
TOKİ İstanbul kurasının ilk etabı gerçekleştirildi. 100 bin konut için kura çekiminin ilk aşaması 25 Nisan Cumartesi günü yapıldı. TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı takip edilecek. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25-26-27 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün sürecek.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçlarını TOKİ hesabı üzerinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KURA SIRA NUMARASI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kurası, TOKİ resmi internet sitesinde yer alan kura sıra numarasına göre çekilecek. TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebilecek.
İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?
TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden açıklanıyor.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte başvuru yaptığınız ile tıklayarak isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
KURA ÇEKİMLERİ 3 GÜN SÜRECEK
TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin ayrıntılar, bugün saat 14.00’te başlayan canlı yayınla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya göre kura sürecinin üç gün boyunca devam etmesi planlandı.
İlk gün çekilişlerde şehit aileleri, engelli vatandaşlar ve emekli kategorisinin sonuçları açıklanacak. İkinci ve üçüncü günlerde ise genç başvuru sahipleri için kura işlemleri sürdürülerek süreç tamamlanacak. Ayrıca 26 Nisan’da gerçekleştirilecek kura çekiminin saat 10.00’da başlayacağı da bildirildi.