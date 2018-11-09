Diyabet hastalığının son yıllarda oldukça arttığını ve 2030’dan itibaren her dört kişiden ikisinin bu hastalığı taşıyabileceğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, hastalıktan korunmak için bilinçli yeme-içme alışkanlığı geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Diyabet hastalığı mutfakta başlar” dedi.
HER 11 KİŞİDEN BİRİNDE DİYABET VAR
İHA'nın haberine göre; kan şekerinin yükselmesiyle oluşan birçok organ hastalığına bağlı bir hastalık olan diyabet hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, diyabet hastalığının günümüzde her 11 kişiden birinde gözükmekte olduğunu ancak yapılan araştırmalara ve gidişata bakıldığı zaman 2030’dan itibaren her dört kişiden ikisinin diyabet hastalığını taşıyabileceğini belirtti.
Dr. Cenkler, diyabet hastalığına yakalanmamak için yapılması gereken en önemli noktaların, kilo almamak, vücut kitle endeksini 25’in altında tutmak, her gün en az yarım saat fiziksel hareket yapmak ve sağlıklı beslenip şeker ve un ağırlıklı yiyeceklerden uzak durmak olduğunu vurguladı.
“DİYABET MUTFAKTA BAŞLAR"
14 Kasım diyabet hastalığı farkındalık günü dolayısıyla Girne Amerikan Üniversitesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün uyarısına uyarak bir panel düzenleyeceklerini de sözlerine ekleyen Cenkler; panelde diyabetten korunma yöntemlerini ve tedavi yöntemlerini ele alacaklarını belirterek, “Bu hastalık mutfakta başlar. O yüzden tükettiğimiz besinlere dikkat etmeliyiz ve her gün yarım saatten fazla yürümeliyiz. Yaz mevsiminde ise yine aynı şekilde en az yarım saat yüzmeliyiz’’ dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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