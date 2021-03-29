Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar

Türkiye'nin 2021-2035 döneminde ihracatının yüzde 93,1'lik artışla 330,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. TİM İhracat 2021 Raporu'na göre, ihracatta 2025'te 204,3 milyar dolar, 2030'da 258 milyar dolar, 2035'te 330,4 milyar dolar rakamına ulaşılması ve gelecek 14 yılda yüzde 93'lük artışla küresel sıralamada 28. basamakta yer alınması bekleniyor. İthalatın, 2025'te 240,9 milyar dolar, 2030'da 302,8 milyar dolar, 2035'te 380,6 milyar dolar olması öngörülüyor. Gelecek 14 yıl sonunda en yüksek ihracat yapan sektörlerde değişiklik beklenmezken, ilk sırada 69,9 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, ikinci sırada 25,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 19,4 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyonun olacağı tahmin ediliyor.  2021-2035 döneminde en yüksek ihracat artışı beklenen sektörlerin başında yüzde 425 ile savunma ve havacılık sanayi gelirken, onu yüzde 297 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller izliyor

2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bugün tanıtım gerçekleştirilen İhracat 2021 Raporu'na göre, geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatı 169,5 milyar dolarla 165,9 milyar dolarlık hedefin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin küresel mal ticaretindeki payı tarihte ilk kez yüzde 1'i aşarken, toplam ithalat 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,2 oldu.

Geçen yıl en çok ihracatı 25,5 milyar dolarla otomotiv sektörü yaparken, onu 18,3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 17,1 milyar dolarla hazır giyim, 12,7 milyar dolarla çelik, 11,1 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.

En yüksek ihracat 15 milyar 975 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı 11 milyar 237 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 10 milyar 184 milyon dolarla ABD izledi.

Geçen yıl 521,5 milyon dolarlık dezenfektan ve etil alkol, 442,8 milyon dolarlık maske ve önlük, 103,4 milyon dolarlık solunum cihazı ve 117,8 milyon dolarlık tanı kiti ihraç edildi.

Küresel salgının etkisiyle geçen yıl hizmet ihracatında ciddi düşüşler yaşandı. Taşımacılık yüzde 41 kayıpla 14 milyar 268 milyon dolara, turizm geliri yüzde 65,7 düşüşle 10 milyar 220 milyon dolara geriledi.

İHRACATTA 2035'TE KÜRESEL SIRALAMADA 28. BASAMAĞA YÜKSELMEK HEDEFLENİYOR

Rapora göre, Türkiye'nin ithalatının 2025'te 240,9 milyar dolar, 2030'da 302,8 milyar dolar, 2035'te 380,6 milyar dolar olması bekleniyor. 2035 ithalatının 2021'e göre yüzde 90 artması ve bu alandaki küresel sıralamada 27'ncilikte yer alınması öngörülüyor.

Bu yıl hedefin 184 milyar dolar olduğu ihracatta ise 2025'te 204,3 milyar dolar, 2030'da 258 milyar dolar, 2035'te 330,4 milyar dolar rakamına ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 14 yılda ihracatta yüzde 93,1'lik artışla küresel sıralamada 28'inci basamakta yer alınması bekleniyor.

OTOMOTİVDE 69.9 MİLYAR DOLAR, KİMYEVİ MADDELERDE 42.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT BEKLENTİSİ

Rapora göre, gelecek 14 yıl sonunda en yüksek ihracat yapan sektörler değişmeyecek. 2035'te en yüksek ihracat, 69,9 milyar dolarla otomotiv endüstrisi tarafından yapılacak. Sektörün 2025 ihracatının 38,8 milyar dolar, 2030 ihracatının ise 52,1 milyar dolar olması öngörülüyor.

Kimyevi maddeler ve mamullerinde ihracat beklentisi ise 2025'te 25,2 milyar dolar, 2030'da 32,6 milyar dolar, 2035'te 42,2 milyar dolar. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 2025'te 19,4 milyar dolar, 2030'da 21,6 milyar dolar, 2035'te ise 24 milyar dolar olması bekleniyor.

Diğer sektörlerin 2035 ihracat beklentisi ise şu şekilde:

"Makine ve aksamları 22,2 milyar dolar, mücevher 18,8 milyar dolar, çelik 17,1 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 15,6 milyar dolar, elektrik-elektronik 14,6 milyar dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 13,9 milyar dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 13,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 11,5 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri 10,7 milyar dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 10 milyar dolar, iklimlendirme sanayi 8,6 milyar dolar, halı 6,7 milyar dolar, bilinmeyen/gizli ürünler 6 milyar dolar, madencilik ürünleri 5,9 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 4,2 milyar dolar, fındık ve mamulleri 3,1 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 3 milyar dolar, yaş meyve ve sebze 2,3 milyar dolar, meyve sebze mamulleri 2,1 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 1,8 milyar dolar, tütün 1,3 milyar dolar, gemi, yat ve hizmetleri 0,9 milyar dolar, diğer sanayi ürünleri 0,3 milyar dolar, süs bitkileri mamulleri 0,3 milyar dolar, zeytin ve zeytinyağı 0,1 milyar dolar."

EN YÜKSEK İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIKTA YAŞANACAK

Rapora göre, gelecek 14 yılda en yüksek ihracat artışı beklenen sektörlerin başında savunma ve havacılık sanayi geliyor. 2021-2035 arasında bu sektördeki ihracat artışının yüzde 425 olması bekleniyor.

Savunma ve havacılığı yüzde 297 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 179 ile makine ve aksamları, yüzde 164 ile halı, yüzde 156 ile mücevher sektörü takip ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ambalaj sektöründen 5,1 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM'Dış ticaret fazlası vermeyi başardık'
Ticaret Bakanı Pekcan: Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi üs seçmesi şaşırtıcı değil
İŞ-YAŞAM'Xiaomi'nin ülkemizi seçmesi şaşırtıcı değil'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok
İŞ-YAŞAM"Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok"
Acıbadem'den Sırbistan çıkarması - haberler
İŞ-YAŞAMAcıbadem'den Sırbistan çıkarması
OYAK, Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını satın aldı
İŞ-YAŞAMNutella'ya 'Ordu' rakip
Emtia piyasası geçen hafta negatif bir seyir izledi
İŞ-YAŞAMEmtia piyasasında negatif seyir
E-TAPU | Son dakika: Tapu sahipleri dikkat! Yeni dönem bugün başladı
İŞ-YAŞAMTapuda yeni dönem başladı
Çekya'nın en zengin insanı Kellner yaşamını yitirdi
İŞ-YAŞAMÇekya'nın en zengin insanı yaşamını yitirdi
TİM Başkanı Gülle: Çok yakında Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçireceğiz
İŞ-YAŞAMTİM'den ihracatta yeni adım
TİSK istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istiyor
İŞ-YAŞAMTİSK'ten kısa çalışma açıklaması