METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bulunan Kastamonu ve Sinop kıyılarında bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden turuncu uyarı verildiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun Kar Yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 21.12.2021 Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.