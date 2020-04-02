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21 bin gönüllü sağlık çalışanı New York'a koronavirüs ile mücade için gidecek!

New York Valisi Cuomo düzenlediği basın toplantısında, eyalette koronavirüs tespit edilen vaka sayısının 92 bin 381'e çıktığın açıkladı. Cuomo, 21 bin sağlık çalışanın New York'a yardıma gelmeye gönüllü olduğunu duyurdu.

New York
AA

ABD'de 21 bin sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'a yardıma gelmeye gönüllü oldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 92 bin 381'e çıktığını, 2 bin 373 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Salgından "daha az etkilenen bölgelerdeki doktor ve hemşirelere yardıma gelmeleri" çağrısı yapan Cuomo, eyalet dışından 21 bin sağlık çalışanının Kovid-19'la mücadeleye destek için gönüllü olduğunu ifade etti.

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Cuomo, ''Bu güzel insanlara, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bunu unutmayacağız ve New York da size yardıma gelecek, söz veriyorum.'' dedi.

6 GÜN YETECEK SUNİ SOLUNUM CİHAZI KALDI

Tıbbı malzemelerin de hızla tükendiğini vurgulayan Cuomo, "New York'ta 6 gün yetecek suni solunum cihazı kaldı.'' ifadesini kullandı.

 

Cuomo, salgının eldeki veriler ve modellere göre 7 ila 30 günde zirveye çıkmasının ön görüldüğünü belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 217 bin 262 kişi virüse yakalandı, 5 bin 151 kişi ise hayatını kaybetti.

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