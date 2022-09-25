21. Bosphorus Cup sona erdi

İHA

Bu yıl 21. kez Caddebostan'da düzenlenen Bosphorus Cup yelken yarışları sona erdi. Düzenlenen yarışların ardından Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon, açıklamalarda bulundu. Güzel bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Orhan Gorbon, "Hem medyada hem de katılımcılar olarak, İstanbullular ve yüzbinlerce insan seyretti. Bu sene dev bir iletişim oldu. Çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Gorbon, Bosphorus Cup’ın İstanbul’da eşsiz bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "O kadar iddialı olmasak da Bosphorus Cup'tan başka bir yarış yok, olamaz da. Sportif açıdan da kendini geliştirdiği sürece İstanbul’un varlığıyla birlikte güzel bir değer oluşturuyor. Dünya’nın en iyi yarışlarından diyemeyiz ama İstanbul gibi bir mekanda düzenlenmesi açısından eşsiz ve daha da güzel olacak inşallah. Yaptığımız tanıtımlarla dünyada izlenir hale geldi" diye konuştu.

Bosphorus Cup’ı geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizen Gorbon, şu ifadelere yer verdi:

"20 senedir adım adım her şeyi geliştirmeye başladık. Adım adım geliştirmeye devam edeceğiz. Bosphorus Cup’ın hedeflerinden biri İstanbulluları daha çok davet etmek. Bir diğer hedefi de yabancı tekne katılımcılarını sağlamak. Belki daha büyük tekneleri bulmak."