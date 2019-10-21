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21 Ekim 2019 On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara bilet sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 898. hafta çekilişi ile birlikte belli oluyor. On Numara'da en son 10 bilen 2 talihli kişi 268.526,15 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte, 21 Ekim On Numara sonuçları...

on numara

On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. On Numara'da en son İstanbul'da yaşayan 2 talihli büyük ikramiyeyi aralarında paylaştırmıştı. 21 Ekim 2019 On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI 21 EKİM 2019:

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA 14 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 8 - 14 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 39 - 40 - 41 - 46 - 52 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 67 - 71 - 73 - 76

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:268.526,15 TL
9 bilen kişi sayısı :96Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.730,25 TL
8 bilen kişi sayısı :1.829Kişi başına düşen ikramiye tutarı:196,10 TL
7 bilen kişi sayısı :18.692Kişi başına düşen ikramiye tutarı:27,20 TL
6 bilen kişi sayısı :115.236Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,65 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

217.627

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,15 TL

 

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