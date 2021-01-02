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21 gün içinde annesi, babası ve iki ablasını toprağa verdi

Hatay'da ablasını kanserden kaybeden Cevdet Alkan (54),daha sonra koronavirüs nedeniyle 16 gün içinde annesini, babasını ve diğer ablasını kaybetti.

21 gün içinde annesi, babası ve iki ablasını toprağa verdi - Haberler
21 gün içinde annesi, babası ve iki ablasını toprağa verdi
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DHA

Kentte uzun süredir Akcurun İlkokulu Müdürlüğü görevini sürdüren Cevdet Alkan, koronavirüs salgını sürecinde ilk olarak 20 Kasım'da 61 yaşındaki ablasını kanser hastalığı kaybetti. Ablasının hayatını kaybetmesinden bir süre sonra 90 yaşındaki babası ve 86 yaşındaki annesinin koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Alkan’ın babası koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu süreçte kendisi de virüse yakalan Alkan, ayrı bir evde izolasyon sürecine girdi.

Babasını kaybettikten 2 gün sonra ise annesinin ölüm haberi alan okul müdürü, yıkıldı. Evinde karantinada olduğu için cenaze törenlerine de katılamayan Alkan, bir süre sonra ise 63 yaşındaki diğer ablasının koronavirüs nedeniyle öldüğü haberini aldı. 16 gün içinde 4 aile bireyini kaybetmenin acısını yaşayan Alkan, koronavirüsü hafif belirtilerle atlattı.

&Ouml;ğretmen Cevdet Alkan'ın (solda-mavi g&ouml;mlekli) &ccedil;ekirdek ailesinden bir tek kendisi ve abisi Cavid Alkan (sağda- takım elbiseli) kaldı.
Öğretmen Cevdet Alkan'ın (solda-mavi gömlekli) çekirdek ailesinden bir tek kendisi ve abisi Cavid Alkan (sağda- takım elbiseli) kaldı.

'HİÇBİR ŞEY YAPAMAMANIN ACISINI YAŞADIM'

Her şeyin 20 Kasım'da ablasını kanserden kaybetmesiyle başladığını dile getiren Alkan, sırasıyla 27 Kasım’da babasının, 29 Kasım’da annesinin, son olarak da 5 Aralık’ta ablasının öldüğünü söyledi. Kendisinin testinin pozitif olmasından dolayı annesinin cenazesine katılamadığını belirten Alkan, ona veda etmemenin burukluğunu yaşadığını söyledi. Art arda gelen acıların şok edici olduğunu vurgulayan Alkan, "Kendi canımdan 4 kişinin vefatını izledim, çaresizlik içinde hiçbir şey yapamamanın acısını yaşadım. Bu öyle bir acı ki annemin bile cenazesine katılamadım, ona veda etme şansım olmadı" diye konuştu.

'ANNEME SON KEZ VEDA EDEMEDİM'

Kendisinin koronavirüsü hafif belirtilerle atlattığını ama bu duruma sevinemediğini dile getiren Alkan, hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöküntü yaşadığını kaydetti. Karantina sürecinde, sevdiği insanların yanında olamamanın tarifsiz bir acı olduğuna değinen Alkan, "Hastayken yanına gidemiyorsunuz, ölüm olsa cenazelerine katılamıyorsunuz. Anneme son vedayı edemedim. Bir şey yapamamak çok acı verdi. Bu hastalığı önemseyin. Kendinizi, sevdiklerini korumak adına, gerekli tedbirleri alın. Bana, aileme bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmeyin. Size bir şey olmayabilir ancak yanına girip çıktığınız anne ve babanızın ağır bir hastalık geçirmesine hatta ölümüne sebep olabilirsiniz. Bunun pişmanlığını ömür boyu yaşayabilirsiniz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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