SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 21'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Efsun ve Bahar arasında gerilimin tavan yaptığı anlar ekranlara gelirken hastaneye, Evren’i bulmaya gelen kişinin kim olduğu merak konusu oluyor. Evren’nin sağlık durumu endişelendirirken Bahar’ın ‘Yüzde yüz güven duyulmayan bir ilişkide ben olmayacağım artık.‘ sözleri dikkat çekiyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da Efsun karakteriyle dâhil oldu.