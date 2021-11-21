Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

21 Kasım Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

21 Kasım Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

21 Kasım Pazar Star TV Yayın Akışı

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele Tuba

21 Kasım Pazar FOX Yayın Akışı



08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

21 Kasım Pazar TRT1 Yayın Akışı



04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ve Bir Yeni Ömür

13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:55 3'Te 3

21 Kasım Pazar TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

11:45 Tahin Pekmez

14:30 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

21 Kasım Pazar Show TV Yayın Akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Korkusuz Korkak