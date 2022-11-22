Reyting sonuçları 21 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı arasında reyting zirvesi için yaşanan yarışı hangi yapım göğüsledi?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.