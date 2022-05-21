21 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki geçelim "Bugün TV'de ne var?" sorusunun yanıtına. Bu akşam televizyonda Kardeşlerim, Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Survivor All Star, Dipten Gelen gibi dizi, film ve programlar yer alıyor. Daha fazlası için haberimizi sizler için derledik. Peki 21 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışında hangi, dizi, film, programlar var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın rehberi...