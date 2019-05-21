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Hadi ipucu 21 Mayıs: Toplum Gönüllüleri'nin 19 Mayıs'ı da kapsayan etkinlik haftasına ne denir? 12.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 21 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün saat 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, Toplum Gönüllüleri'nin 19 Mayıs'ı da kapsayan etkinlik haftasına ne denir? oldu. Hadiciler bu ipucu ile bir adım önde olacak. İşte, 21 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 21 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Toplum Gönüllüleri'nin 19 Mayıs'ı da kapsayan etkinlik haftasına ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 21 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 21 MAYIS CEVABI: GENÇ HAFTA

Toplum Gönüllüleri Vakfı; Farklılıklara Saygı, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, Yerel Katılım, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sosyal Girişimcilik ilkeleri doğrultusunda, gençlerin öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmektedir.

TOG, çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı Toplum Gönüllüsü gençlerin katkılarıyla, toplumsal değişimi yaratarak, toplumsal barışa ulaşmayı hedeflemektedir. 

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