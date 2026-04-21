        Haberler Bilgi Gündem 21 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

        21 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam geldi mi? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

        Son dönemlerde Ortadoğu'da yaşanan ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim, tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla zirveye çıkan akaryakıt sorunu, geçici ateşkes ve boğazın yeniden açılmasıyla birlikte sakinleşmeye başladı. Yakın zamanda yapılan indirimlerin ardından yeni bir indirim daha gelip gelmeyeceği sorusu ise vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 13:04 Güncelleme:
        Son aylarda Ortadoğu’daki savaş atmosferi nedeniyle hızlı bir yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi ülkemizdeki araç sahiplerini de yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Detaylar haberimizde.

        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

        Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından piyasada görece bir durgunluk hakim. 16 Nisan’da motorine yapılan 4,04 TL’lik indirimin ardından gözler yeni bir fiyat değişikliğine çevrilse de, kısa vadede benzin ve motorin için herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Fiyatların bir süre mevcut seviyelerde kalması öngörülüyor.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 62.70 TL/LT

        Motorin: 71.59TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 62.56 TL/LT

        Motorin: 71.45 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.67 TL/LT

        Motorin: 72.71 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.94 TL/LT

        Motorin: 72.99 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
