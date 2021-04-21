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HaberlerSağlık21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 21 Nisan korona tablosu 2021
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21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

21 Nisan vaka sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 21 Nisan korona tablosu 2021

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi devam ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu. İşte son dakika koronavirüs haberleri ve korona tablosu...

21 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 20 milyonu aştığını duyurdu.

Bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Delihasan için taziyede bulundu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi yarışları, salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da 2 futbolcu ile teknik ekipten 1 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenle memleketi Konya'da toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden trafik polisi Mustafa Dönmez için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 81 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli kanaat önderi Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi.

İzmir'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan'ın cenazesi toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerlerine ceza uygulandı.

Denizli, Eskişehir, Ardahan ve Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 salgını tedbirlerini ihlal eden kişilere ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çay ocağında koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.

Çanakkale'nin Biga, Yenice ve Ezine ilçelerinin bazı köylerinde, Çorum'da iki mahallede, Burdur'da bir köyde, Adıyaman'da 110 evde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'da ise bir köyde tedbiren uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi ile Tokat'ta karantina kurallarını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Salgını sürecinde, fonksiyonel bir bağırsak hastalığı olan irritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomlarında artış olduğu belirtildi.

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