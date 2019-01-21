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21 Ocak Hadi ipucu sorusu yayınlandıktan sonra cevabı da belli oldu. Bugünkü Hadi yarışmasının ipucu sorusu yine Instagram üzerinden yayınlandı. Yarışmacılar Hadi ipucu sayesinde bir adım önce olacak. Dünya tiyatrosu konulu işte Hadi ipucu sorusu ve cevabı