Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' programının Girişimcilik Kampı'na bu yıl Türkiye'nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 96 girişimci adayı katıldı.



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, 60'a yakın konuşmacı yer aldı. Bu kapsamda, ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri farklı alanlarda çeşitli bilgiler içeren beş günlük eğitim programı gerçekleştirildi.



BASF Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2019 kampı', ING Bank'ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Programın 2019 sponsorları arasında Fiba Grup, Mazars Denge, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS AG de bulunuyor.

2 AY BOYUNCA REHBERLİK EDECEKLER

Kampa katılan tüm ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü 2019 mezunları olarak TÜSİAD ile çalışmalarına devam edecek ve üniversitelerinde TÜSİAD'ın girişimcilik elçisi olarak görev alacaklar. Beş günlük kampın sonunda gençlere iş fikirlerini geliştirme ve planlarını hazırlama aşamasında iki ay boyunca rehberlik edecek TÜSİAD üyeleri ve eşleştikleri ekipler ise şunlar oldu:



-Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş. – Bluedot Ekibi

-Lale Ergin, Borusan Holding – Algheda Ekibi

-N. Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding – Megsen Ekibi

-Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Ünlü & Co – Teknofarm Ekibi

-Öget Kantarcı, GittiGidiyor – Dsyapp Ekib

-Nüket Küçükel, Güven Sağlık Grubu – Women Self Defense Academy Ekibi

-Özlem Özüner, Euler Hermes Türkiye – Colay Ekibi

-Tamer Saka, Sabancı Holding – Emerf Ekibi

-Cem Tüfekçi, Qualist Technology – NinjaCoders Ekibi

-Mustafa Yazıcı, Anadolu Grubu – Perdibook Ekibi

-B. Can Yücaoğlu, MAP Yatırım – Gengoo

-Yeşim Sümerkan, UBS – Kisar Ekibi



FİNAL 26 NİSAN'DA

Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nda final 26 Nisan 2019'da yapılacak. Finalde birinci ekibe 75 bin TL, ikinci ekibe 50 bin TL, üçüncü ekibe ise 25 bin TL para ödülü verileceği açıklandı.