21 Şubat Pazar akşamı televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve televizyon programları merak ediliyor. Hafta sonu tatilini sokağa çıkma yasağı sebebiyle televizyon ekranlarının karşısında geçirenler TRT 1 yayın akışını araştırıyor. 21 Şubat TRT 1 yayın akışı nedir?
21 ŞUBAT PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50
Işığın Prensesi
07:05
Böyle Bitmesin
09:15
Diriliş "Ertuğrul"
11:50
Enine Boyuna
13:00
Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14:05
Benim Adım Melek
17:30
Tozkoparan İskender
19:00
Ana Haber
20:00
Tövbeler Olsun
00:15
Gönül Dağı
03:00
Diriliş "Ertuğrul"
05:00
Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
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