Acı haber anneyi yıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da 21 yaşındaki genç kız, arkadaşları ile beraber kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Havva Nur Çalışkan'ı (21) kaldıkları odada hareketsiz şekilde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acı haberi alır almaz morg önüne koşan genç kızın yakınları ve arkadaşları fenalık geçirdi. Cenaze alınırken sinir krizi geçiren gözü yaşlı anneyi ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre yere oturarak gözyaşı döken anne, "Gitti çocuğum gitti. Dokunmayın. Allah'ım şaka mı bu? Bırakın beni. Yeter bırakın. Ben iki çocuğum için yaşadım" sözleri adeta yürekleri dağladı. Ölümünde kalp krizinden şüphelenilen genç kızın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan genç kızın 2019 yılında kayıt yaptırdığı özel üniversitenin Hukuk Fakültesi Bölümü'nden geçen yıl kendi isteği ile ayrıldığı öğrenildi.