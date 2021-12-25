Finali Anjelika Akbar yaptı 0:00 / 0:00

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21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin sahnesinde ağırladığı son isim Anjelika Akbar oldu. Akbar, konserine başlamadan önce yaptığı konuşmada, zehirlenme sebebiyle iki haftadır hasta olduğunu ve konserden bir gün öncesine kadar kendisini kötü hissettiğini söyledi. "Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak" diyen Akbar, seyircilerinden dua istedi.

Sahnesinde genç yetenekler Nil Göksel ve Elif Eroğlu'na yer veren Anjelika Akbar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hem gençlere olan desteği hem de sanata verdiği değer nedeniyle teşekkür etti.