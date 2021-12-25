Finali Anjelika Akbar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

21.Uluslararası Antalya Piyano Festivali sona erdi

Piyano Efsanesi Richard Clayderman konseri ile başlayan ve iki hafta boyunca sahnesinde dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayan 21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Anjelika Akbar konseri ile son buldu

21.Uluslararası Antalya Piyano Festivali sona erdi
Finali Anjelika Akbar yaptı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

21'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin sahnesinde ağırladığı son isim Anjelika Akbar oldu. Akbar, konserine başlamadan önce yaptığı konuşmada, zehirlenme sebebiyle iki haftadır hasta olduğunu ve konserden bir gün öncesine kadar kendisini kötü hissettiğini söyledi. "Hayatımın en zor konserlerinden biri olacak" diyen Akbar, seyircilerinden dua istedi.

Sahnesinde genç yetenekler Nil Göksel ve Elif Eroğlu'na yer veren Anjelika Akbar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hem gençlere olan desteği hem de sanata verdiği değer nedeniyle teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rahman Beşel: Eren Bülbül'ü canlandırmak ağır bir sorumluluk, büyük bir gurur
KÜLTÜR-SANAT 'Her saniyesi zordu'
'Benden Ne Olur?'a Cem Belevi'den klip
KÜLTÜR-SANAT Gösterim tarihi belirlendi
Son dakika: Selçuk Erdem: "NFT görsel sanatçılar için bir çıkış yolu"
KÜLTÜR-SANAT NFT görsel sanatçılar için bir çıkış yolu
1700 yaşındaki "Kybele" heykeli Afyon'da - Haberler
KÜLTÜR-SANAT 1700 yaşındaki "Kybele" heykeli Afyon'da
Cüneyt Arkın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
KÜLTÜR-SANAT Ödül teşekkürü
'Bergen'den tanıtım filmi
KÜLTÜR-SANAT 'Bergen'den ilk tanıtım filmi
Çekimleri Bandırma'da devam ediyor
KÜLTÜR-SANAT Çekimleri devam ediyor
2021’de en çok dinlenen kitaplar
KÜLTÜR-SANAT 2021’de en çok Küçük Prens dinlendi
3'üncü Sanat Çalıştayı gerçekleştirildi
KÜLTÜR-SANAT Çalıştayda resimlerini sergilediler
II. Meclis sığınağı restore edilip müzeye dönüştürüldü
KÜLTÜR-SANAT II. Meclis sığınağı müze oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.