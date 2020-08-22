Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 255.723'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.080 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 22 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak. "

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 92 bin 227 testten 1203'ü pozitif çıktı, 22 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 255 bin 723 oldu. Toplamda 6 bin 80 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 749 olurken, toplamda 235 bin 569 hasta da iyileşti.

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