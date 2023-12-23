Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı: 22 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama!
Reyting sonuçları 22 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabetine girdi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 22 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...
Reyting sonuçları 23 Aralık Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ile Yalı Çapkını ve MasterChef All Star rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 23 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
23 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
KIZILCIK ŞERBETİ
YALI ÇAPKINI
ESRA EROL'DA
KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)
YALI ÇAPKINI (ÖZET)
23 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
KIZILCIK ŞERBETİ
KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)
YALI ÇAPKINIİSELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
ESRA EROL'DA
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT