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Haberler Gündem 22 Aralık Su kesintisi İSKİ - İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi
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22 Aralık Su kesintisi İSKİ duyuruları - İstanbul'da ilçede su kesintisi!

İstanbullular 22 Aralık Çarşamba gününe su kesintisiyle başladı. Geçtiğimiz haftadan beri ülke genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle İstanbul'da bazı ilçelerde arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanan su kesintileri yaşanıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

22 Aralık Su kesintisi İSKİ - İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini her gün düzenli olarak paylaşıyor. İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 22 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 22 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

22 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.12.2021 21:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Kılıç Ali Paşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2021 08:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2021 08:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.12.2021 03:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI 22 ARALIK

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