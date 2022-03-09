Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle altın ve döviz kurlarında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız da, son dakika altın fiyatlarına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Mart günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN NE KADAR? (9 MART)

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamlar şöyle;