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        Haberler Yaşam 22 çeşit egzotik kuş ile açıldı

        22 çeşit egzotik kuş ile ziyarete açıldı

        Trabzon'da 22 çeşit egzotik kuşun yer aldığı "Kuş Parkı" ziyarete açıldı. Açılış törenine katılan vatandaşlar da Kuş Parkı'na yoğun ilgi gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:50
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        Trabzon'da 22 çeşit egzotik kuşun yer aldığı "Kuş Parkı" ziyarete açıldı

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        Ortahisar Belediyesince egzotik kuşların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hayata geçirilen Kuş Parkı'nın açılışı için tören düzenlendi.

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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, turizm şehrinde yeni bir destinasyon noktası oluştuğunu söyledi.

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        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Bizim jenerasyonların kitaplarda resimler halindeki gördükleri, bizden sonraki jenerasyonların belki filmlerde, videolarda gördükleri canlıları, bugün gençlerimiz bizzat yerinde görme imkanına sahip oluyorlar. Bu önemli bir faaliyet. İlk olarak suda yaşayan canlılar, şimdi havada uçan canlılar sırada karada yaşayan canlılar var" diye konuştu.

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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de geçen sene hizmete alınan Tünel Akvaryum'un ikinci ünitesi olarak Kuş Parkı'nı 1. sınıf hayvanat bahçesi onayıyla hizmete almanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Tünel Akvaryum'u ziyaret eden misafirlerin, Kuş Parkı'nı ücretsiz gezebileceklerini ifade etti.

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        Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, Genç ve beraberindekiler, Kuş Parkı'nın açılış kurdelesini kesti. Katılımcılar daha sonra Kuş Parkı'nı gezdi.

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        Açılış törenine katılan vatandaşlar da Kuş Parkı'na yoğun ilgi gösterdi. Parkı gezenler bol bol fotoğraf ve video çekti. Öte yandan Kuş Parkı'nda Tepeli Bec Tavuğu, Altın Sülün, Sarı Alın Amazon Papağı, Yeşil Yanaklı Perkit, farklı egzotik kuş çeşitlerinin yanı sıra kaplumbağa, keçi ve tavşan da yer alıyor.

        #trabzon haberleri
        #kuş parkı
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