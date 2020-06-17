22 daireli bina karantinaya alındı - KAYSERİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşadığı 11 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.Ekipler, karar üzerine 22 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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