Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 353.426'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.513 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

22 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

21 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 459 bin, Hindistan'da 7 milyon 602 bin, Brezilya'da 5 milyon 251 bin ve Rusya'da 1 milyon 431 bine ulaştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, salgından dolayı çalışma şartlarının zorlaşmasına ve sağlık sektöründeki özelleştirmeye karşı gösteri yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki Navarra özerk hükümeti, merkezi hükümetin karar almasını beklemeden perşembe gününden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İtalya'da salgının ikinci dalgasında en çok vakanın çıktığı iki bölge Lombardiya ve Campania'nın, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlandığı bildirildi.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Mesud Merdani, can kaybı sayısının halen gerçek rakamın altında olduğunu ve açıklanan rakamların iki buçukla çarpılması halinde ülke genelindeki gerçek rakamın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Slovenya'da vakaların son dönemde hızla artması üzerine bugünden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayısındaki belirgin artış nedeniyle alınan önlemleri güncelledi. Ülkede son 24 saatte vaka sayısının ilk kez bini aşarak 1024’e ulaştı. Bu artış göz önünde bulundurularak açık ve kapalı tüm kamusal alanlarda 22 Ekim'den itibaren maske zorunluluğu getirileceği bildirildi. Salgın nedeniyle uygulanacak karantina süresi 14’ten 10 güne indirilirken, karantinadan çıkanlara test zorunluluğu da kaldırıldı.

Çekya’da hükümet, son haftalarda artan vakalar nedeniyle açık alanlarda da maske takılması zorunluluğu getirdi.

Çin, Kovid-19 karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Japonya, Endonezya’ya salgınla mücadeleye destek amaçlı 470 milyon dolar kredi sağlayacağını duyurdu.

Tunus'un orta kesiminde bulunan Kayravan vilayetinde, salgınla mücadele kapsamında kısmi karantina önlemleri uygulanacağı açıklandı. Kayravan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren vilayete bağlı iki kentte saat 20.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama 15 gün sürecek.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin Kovid-19 yakalandığı bildirildi.