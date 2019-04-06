22 ilde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Bu doğrultuda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



