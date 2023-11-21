Haberler Dünya 22 ışık yıl ötede Dünya benzeri bir gezegen keşfedildi

22 ışık yıl ötede Dünya benzeri bir gezegen keşfedildi Bilim insanları 22 ışık yıl uzaklıkta küçük bir yıldızın etrafında dönen Dünya boyutunda bir gezegen keşfetti Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:20 facebook

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LTT 1445 Ac adı verilen bu gök cismi Güneş Sistemi'ne en yakın Dünya boyutundaki gezegen unvanını aldı. Bir kırmızı cücenin yörüngesinde yer alan bu gezegen Dünya'nın yaklaşık 1,37 katı kütleye ve 1,07 katı yarıçapa sahip.

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DÜNYA İLE BENZER BOYUTLARA SAHİP OLAN İLK GEZEGEN Gezegenin Dünya'la benzerliği olası uzaylı yaşamının bulunabileceğini akla getirse bile bilim insanları buna pek ihtimal vermiyor. Çünkü gök cismi bilinen şekli ile yaşam formlarına ev sahipliği yapamayacak kadar sıcak.