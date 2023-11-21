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        Haberler Dünya 22 ışık yıl ötede Dünya benzeri bir gezegen keşfedildi

        22 ışık yıl ötede Dünya benzeri bir gezegen keşfedildi

        Bilim insanları 22 ışık yıl uzaklıkta küçük bir yıldızın etrafında dönen Dünya boyutunda bir gezegen keşfetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:20
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        LTT 1445 Ac adı verilen bu gök cismi Güneş Sistemi'ne en yakın Dünya boyutundaki gezegen unvanını aldı. Bir kırmızı cücenin yörüngesinde yer alan bu gezegen Dünya'nın yaklaşık 1,37 katı kütleye ve 1,07 katı yarıçapa sahip.

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        DÜNYA İLE BENZER BOYUTLARA SAHİP OLAN İLK GEZEGEN

        Gezegenin Dünya'la benzerliği olası uzaylı yaşamının bulunabileceğini akla getirse bile bilim insanları buna pek ihtimal vermiyor. Çünkü gök cismi bilinen şekli ile yaşam formlarına ev sahipliği yapamayacak kadar sıcak.

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        Yine de Dünya ile boyut açısından benzer noktalar taşıması ve son derece yakın bir noktada keşfedilmesi gezegenlerin nasıl geliştiğine dair önemli ipuçları sunuyor. LTT 1445 Ac, ilk olarak 2021'de TESS teleskobuyla fark edildi ancak yeterli veriye sağlanamadı.

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        DÖNÜŞÜNÜ 3,12 GÜNDE TAMAMLADIĞI İÇİN 260 DERECEYE KADAR ISINABİLİYOR

        Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astrofizikçi Emily Pass ve meslektaşları Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak net veriler elde etmeyi başardı. Gezegenin yıldızı etrafındaki dönüşü 3,12 gün sürdüğü için sıcaklığı 260 dereceye kadar çıkıyor. Pass "Diğer yıldızların etrafındaki gezegen çeşitliliğini daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni gözlemleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

        Kaynak: NASA, Science Alert

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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