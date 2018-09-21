22. İstanbul Tiyatro Festivali, 17 Kasım – 4 Aralık 2018 tarihlerinde şehrin her iki yakasında tiyatroseverlerle buluşuyor.

24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisinin izlenebileceği festival, güncel dünya sahnelerine yön veren uluslararası yapımlardan en yeni yerli yapımların merakla beklenen prömiyerlerine ve yoğun bir ücretsiz yan etkinlik takvimine uzanan dolu dolu ve heyecan verici bir program sunuyor. Festivalden öne çıkan yapımları listeledik.

HAMLET

Adalet duygusunun tüm bilinci etkilediği ve biçimlendirdiği bir karakter olarak Hamlet, “boşluğa” konumlandırılmış bir küpün içinde ve Shakespeare’in oyunundaki diğer karakterlerin hayaletiyle birlikte Yevgeny Mironov tarafından hayranlık uyandıracak bir ustalıkla yorumlanıyor. Mironov, özellikle Hamlet’in ölümle kurduğu diyalogun, ölümde kendi varoluşunu anlatım biçiminin, oyunun başından sonuna kadar “çürümenin” nüfuz ettiği bir bilincin yansımasını oldukça berrak bir biçimde ortaya koyuyor. Aynı zamanda Theatre of Nations’ın sanat direktörü olan Yevgeny Mironov, fizik kurallarını zorlayan bu küp tasarımının içinde 11 Hamlet karakterine adeta nefes veriyor ve onları Hamlet’in bilincinde yeniden yaratıyor. Rus sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Mironov, 1991 yapımı Todorovski filmi Love ve Rus televizyonlarının Budala uyarlamasındaki rolleriyle de tanınıyor.

PIXEL

Yönetmenliğini 1990’ların başında hip- hop sahnesinin en etkin figürlerinden biri olarak ünlenen koreograf Mourad Merzouki’nin üstlendiği Pixel, hip-hop ve video sanatı arasında bir pencere açıyor ve ortaya göz kırpmadan izlenecek bir koreografi çıkıyor.

Merzouki, bugüne kadar pek çok farklı çalışmaya imza attı; hip-hop’ı sirk, dövüş sanatı, güzel sanatlar ve canlı müzikle buluşturdu; bu dans hareketinin sosyal ve coğrafi kökenlerini de koruyarak, çokdisiplinli bir yaklaşımla melez bir dans dili yarattı. Topluluğu Compagnie Käfig ise, geçtiğimiz 20 yılda, 60 ülkede 3000 performans sergileyerek 1,5 milyon seyirciye ulaştı. Pixel’de dansçılar, üç boyutlu sahnelemede yaratılan sanal manzaralarla harekete geçiyor. Dijital projeksiyonun sentetik dünyası dansçının gerçekliği ile etkileşime giriyor ve beden ile imgeler, bir şiir ve imgelem yaratmak için birleşiyor.

ARTIK BİR DAVAN VAR

Kafka’nın Bay K’si adaletin zerresinin kalmadığı, Kafka’yı bile şaşırtacak bir memlekette tutuklanırsa eğer, ne tür bir karabasanın içine düşer? BGST’nin kolektif üretimi Artık Bir Davan Var’da Bay K, şiddeti gözümüzün önünde artan bir hukuksuzluk sarmalında çıkıyor karşımıza. Yanındaysa, kendisinin eylemsizliğinin ve kabullenişlerinin aksine, muhalif karakter ve eylemdeki kız kardeşi var. Bay K’nin başından geçenler bu defa şimdiye ve bize dair…

ZEBERCET

Yusuf Atılgan’ın kült eseri Anayurt Oteli, Firuze Engin’in uyarlaması ve Kerem Ayan’ın rejisiyle, Zebercet adıyla, tek kişilik oyun olarak sahnede. Varlığını kendisinin bile sorguladığı ama bir o kadar da yaşam dolu bir taşra adamı Zebercet... Onu, yaratıcısı Yusuf Atılgan’ın sesinden tanımıştık; şimdiyse Zebercet iç ve dış dünyasını kendi ağzından anlatıyor.

NETHERLANDS DANS THEATER I

Edinburgh Festivali’nden Kennedy Center’a dünya festivallerinin ve güncel dansın nabzını tutan önemli sahnelerin en çok aranan topluluklarından biri onlar. Kusursuz koreografilerine eşlik eden müzik kullanımları, yenilikçi sahne ve ışık tasarımları, 16 farklı ülkeden gelip aynı çatı altında mükemmelliği yakalayan yetenekli dansçıları ile güncel dansın geleceğini belirleyen Nederlands Dans Theater (NDT) 1, topluluğun en üretken dört koreografından dört bölümlük bir dans maratonuyla festivale konuk oluyor.

KOMİK TİYATRO

Teatro Piccolo’nun geçmişi ile Carlo Goldoni (1707–1793) ve oyunları arasında çok sıkı bir bağ var: 1947 yılında, Piccolo’nun açılış sezonunda, kurucusu ünlü yönetmen Giorgio Strehler, yine Goldoni’nin Avrupa tiyatrosunda bir efsane haline gelen oyunu İki Efendinin Uşağı’nı sahneledi. Sekiz yıl önce Piccolo, İstanbul Tiyatro Festivali’ne Goldoni’nin bir başka eseri olan, Toni Servillo’nun sahnelediği ve canlandırdığı, üç yıl süren dünya turnesi boyunca kapalı gişe oynayan Tatil Üçlemesi ile konuk olmuştu. Piccolo, bu kez de Goldoni’nin commedia dell’arte tiplemelerinin ve maskelerinin ötesine geçerek özgün karakterler yarattığı Komik Tiyatro adlı oyununu sunuyor. Klasikleri güncel bir bakışla ele alan yönetmen Roberto Latini, doğrudan oyunun özüne iniyor. Oyuncularıyla “birlikte” ve onların “üzerinde” çalışan yönetmen, İtalyan tiyatrosunun yakın geçmişine bakarak bu geçmişin mirasına sadık kalırken, Avrupa’da tiyatronun gekeceğini de tahayyül ediyor.

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