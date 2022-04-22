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22 Nisan Dünya Günü doodle oldu! Google'dan iklim değişikliği için doodle!

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, 22 Nisan Dünya Günü'nde iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir doodle yayınladı. İşte Dünya Günü ile ilgili bilgilier ve Google'ın iklim değişikliği için hazırladığı doodle...

22 Nisan Dünya Günü doodle oldu! Google'dan iklim değişikliği için doodle!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, bu kez de iklim değişikliğine dikkat çekti ve 22 Nisan Dünya Günü için bir doodle yayınladı. Peki, 22 Nisan Dünya Günü nedir?

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarka John McConnell tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

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