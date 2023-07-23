22 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması: Show Ana Haber, MasterChef ve Güldür Güldür Show

22 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması: Show Ana Haber, MasterChef ve Güldür Güldür Show

1 Şurada Paylaş!









22 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleShow Ana Haber, MasterChef ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?İşte, 22 Temmuz güncel reyting sonuçları