22 ton kaçak içki! 5 yıldızlı otellere satacaklardı 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otellere ve turizm tesislerine satılmak üzere kaçak üretilen 22 ton 200 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Taşağıl Mahallesi'ndeki alkollü içecek üretim tesisinde, kaçak olarak üretilen içkilerin sahte bandrol yapıştırılıp yılbaşı öncesinde ilçedeki 5 yıldızlı otellere ve turizm tesislerine satılmaya çalışıldığı belirlendi.

TANINMIŞ BİR MARKAYA AİT SAHTE BANDROL

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından pazartesi günü sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, tesisteki aramada, kaçak olarak üretilen ve tanınmış bir bira markasına ait sahte bandrollerin yapıştırıldığı 22 ton 200 litre fıçı bira ele geçirildi.

OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili S.K., Y.Z.O., M.P. ve H.G. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.K., Y.Z.O. ve M.P. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 şüphelinin arandığı belirtildi.