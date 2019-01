Cihan İşli Ankara'da Caz solisti olarak müzisyenlik kariyerini ilerletirken, bir gün, 8 yıldır hayalini kurduğu dünya turuna çıkmaya karar verdi. Dünya turuna çıktığında cebinde sadece bin TL vardı... Yaklaşık 1 aydır dünya turunda olan yetenekli müzisyen, sokak müziği yaparak harçlığını çıkarıyor, ulaşım sorununu ise çoğunlukla otostop çekerek çözüyor.

Dünya turunda şimdiye kadar gittiği ülkelerde yardım sever insanla karşılaştığını söyleyen Cihan, "Her yerde çok fazla yardım sever insanlar var. Ve kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü gerçekten çok güzel çok iyi insanla karşılaştım, tanıştım." dedi.



Tura başladığından beri sosyal medya üzerinden insanlardan çok güzel mesajlar ve tepkiler aldığını söyleyen Cihan, "Bunlar turumu destekleyici, insana güzel enerji veren mesajlar oluyor. Ve artık dünya turu konusuna merakı olan insanlardanda çeşitli sorular geliyor. Bende elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. En çok merak edilen konu tabii ki para konusu oluyor. Çünkü insanlar emin olmak istiyorlar bu işin sadece sokakta müzik yaparak yapılabirliğinden ve sonrasında seyahat ile ilgili planlamalara nereden başlanmasıyla ilgili vb. sorular geliyor" dedi.

Dünya turundan önce Türkiye turuna çıkmayı düşündü mü?

Türkiye turuna çıkmayı düşündüm fakat ilk etap için bu turu erteledim. Nedeni ise zaten çocukluğumdan beri bir çok şehirde kısa sürelerde olsa yaşamış olmamdı. Türkiye'nin farklı bölgelerinin coğrafi özelliklerini, farklılık gösteren sosyolojik durumlarını zaten bir çok kez yaşadığım yerlerde gözlemlemiş ve tanımış oldum. Ve tabii ki kendi topraklarımı istediğim zaman istediğim rahatlıkta gezebileceğimin rahatlığını hissettiğim için bunu daha ayrıntılı bir şekilde sonrada yapabilirim diye düşündüm ve şimdilik erteledim diyebilirim.

Otostop çekerken korkmuyor mu?

Hayır otostop çekerken korkmuyorum. Sorun insanın başına kötü bir şey gelmesi ise bu her yerde, her an, her şekilde insanın başına gelebilir. Bu durumdan hangi önlemi alırsanız alın kaçamazsınız. Onun için korkutucu bir şey olarak düşünmüyorum. Aksine şu ana kadar çok keyif aldım. Çünkü bu sayede bir çok insanla tanıştım. Bu insanlardan çok fazla yardım gördüğüm oldu. Gece her yer kar olduğu için yola devam etmememi isteyip evine davet eden de oldu. Benim için birçok insanla telefon trafiğine tutuşup bir şekilde kalacak yer ayarlayanlar da. Çay, kahve yemek ısmarlayanlar da oldu. Hatta yol üzerinde bir yerleri görmemi istedikleri için kendi yollarını benim için uzatanlar da oldu.





Ulaşımı nasıl sağlıyor ve nerelerde konaklıyor?



Ulaşımı en genel olarak otostop ile sağlıyorum ama bazen otobüs bazen tren ve bazen uçak kullanmaya mecbur kalıyorum. Çünkü bulunduğum coğrafi konum ve yolculuk sırasında maddi durum gibi etmenler sürekli değişiklik gösteriyor. Konaklamayı ise çoğunlukla ucuz hostellerde ve coucsurfing isimli misafirlik kültürü üzerine dayalı çok güzel bir uygulamayı kullanarak sağlıyorum. Bazen ise otostop çektiğim ve tanıştığım iyi insanlar evlerine davet ediyor onlarda kalıyorum. Ama bazen de bunların hiçbiri olmayabiliyor. Mesala bir keresinde eksi 7 derece havada, çadır kurmak zorunda kaldım. Bir kere ise bir barda sahiplerinden izin alıp yere mat ve uyku tulumu sererek uyudum.

Başına gelen en ilginç olay nedir? Ya da onu en çok etkileyen bir anısı oldu mu?



Gercekten çok güzel çok ilginç bir sürü şey yaşıyorum. Bir gün sokakta müzik yaparken bir olay yaşadım onu anlatmak istiyorum. Benim için özel bir andı ve çok etkilenmiştim. Kılığı kıyafetinden çok fakir olduğu anlaşılan yaşlı bir adam, bir süre oturup beni dinledikten satmaya uğraştığı elindeki bir düzine kalemden bir tanesini gitar kılıfının üzerine bıraktı ve gülümseyip gitti. Bu olay gerçekten benim için çok özel anlardan bir tanesiydi.

İlginç olaylardan bir tanesi ise evine misafir olduğum iki arkadaş (biyoloji bölümü öğrencileriydiler) evde serbest dolaşan bir yılan besliyorlardı. Ve ben o yılanla beraber iki gün aynı odada uyudum. Ve dokunup sevdim. Buda yaşadığım çok ilginç anlardan bir tanesiydi.

Şu ana kadar kaç ülkeyi kaç şehri gezdi?



İlk olarak hedefim vizesiz balkan ülkelerine seyahat etmek tabi sonrasında birçok yere de gitmeyi umut ediyorum. Bunu bir dünya turuna çevirmek en büyük hayallerimden bir tanesi. Şimdilik 4 ülke ve sanırım 12 şehir gezdim diye bilirim.