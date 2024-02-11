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        Haberler Gündem 3. Sayfa 22 yaşındaki genç sürücünün can verdiği feci kaza kamerada! - Haberler

        22 yaşındaki genç sürücünün can verdiği feci kaza kamerada!

        Kırıkkale'de meydana gelen korkunç kazada, takla atan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:30
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        22 yaşındaki gencin feci ölümü!
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

        Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Genç vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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