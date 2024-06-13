22 yaşındaki Hamit'ten acı haber
Kahramanmaraş'ta günlerdir aranan 22 yaşındaki Hamit Ülger'in cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kayıp olarak aranan Hamit Ülger’in (22) sulama göletinde cansız bedeni bulundu.
Hamit Ülger’den haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ülger’in otomobilini Kayapınar mevkisindeki Büyükyapalak Sulama Göleti kenarında park halinde buldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ülger’in serinlemek için gölete girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, AFAD ve itfaiyeden destek istedi. Gölete girerek arama kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri, kısa süre sonra Hamit Ülger’in cansız bedenine ulaştı.
Ülger’in cenazesi dalgıçlar tarafından çıkarılarak göletin kenarına getirilirken, yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamit Ülger’in cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.