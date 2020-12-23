İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 23 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

23 ARALIK ÇARŞAMBA İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 23.12.2020 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.12.2020 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.12.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]