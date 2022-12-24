23 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını " gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle merak edilen sonuç listesini haberimizde paylaşacağız.