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        Haberler Bilgi Gündem 23 Eylül ekinoksu nedir, bugün gece ve gündüz eşit mi? 23 Eylül'de neler olur Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri

        23 Eylül ekinoksu nedir, bugün gece ve gündüz eşit mi? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri

        Sonbahar ekinoksu hakkında araştırmalar hız kazandı. Yılda iki defa yaşanan ekinoks olayı, gece gündüz eşitliği anlamına gelir. Sonbahar ekinoksu ile Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de ise Sonbahar başlar. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir, bugün gece ve gündüz eşit mi? 23 Eylül'de neler olur? İşte Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 08:49 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:49
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        Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Bu tarihte gündüz ile gece eşitlenir. Bu doğa olayı, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez gerçekleşir. 23 Eylül'de bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir, bugün gece ve gündüz eşit mi? 23 Eylül'de neler olur? İşte Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri…

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        EKİNOKS NEDİR?

        Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana ''Ekinoks'' denir.

        Bu tarihte gündüz ile gece eşitlenir. Bu doğa olayı ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez gerçekleşir.

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        23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

        Kuzey ve Güney Yarım Küre'de Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır.

        Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.

        Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

        Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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        23 EYLÜL EKİNOKSU'NDA NELER OLUR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

        23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer.

        23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.

        Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey Yarım Küre için ise tam tersidir.

        Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran aydınlanma çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına da teğet geçer. Bu da, iki kutup noktasında da Güneşin görülmesi anlamına gelmektedir.

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        Bir diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart tarihinin özellikleri incelendiğinde ise öncelikle Güneş ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı görülmektedir.

        Yine bu tarihte Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir.

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        GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

        21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

        21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır.

        Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

        23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

        21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey Yarımküre'de kış başlarken Güney Yarımküre'de yaz başlar.

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