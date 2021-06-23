Survivor final ne zaman?

Survivor 2021'de heyecan dorukta! 24 Haziran Perşembe yarı final, 25 Haziran Cuma akşamı da final gecesi gerçekleşecek. İsmail Balaban bilindiği üzere İstanbul finaline gitmeye hak kazanan birinci isim olmuştu. Peki Survivor'da finale kaç kişi kalacak?

23 HAZİRAN SURVİVOR'DA YARI FİNALE GİTMEYE KİM HAK KAZANDI?

Bu akşam yayınlanan bölümde yarı finale çıkmak isteyen Ayşe ve Aleyna karşı karşıya geldi. Kazanan isim İsmail Balaban ile birlikte yarı finale çıkacak. Final bölümü İstanbul'da düzenlenecek.

Bu akşam Aleyna ve Ayşe karşılaşmasında 10-3 skorla Ayşe Yüksel, yarı finale gitmeye hak kazandı.

Aleyna ile Poyraz arasından bir kişi yarışmaya veda edecek.

SURVİVOR'DA FİNALE KAÇ KİŞİ KALACAK?

Yarı finale İsmail ve Ayşe çıktı.

Aleyna ve Poyraz arasında SMS oylaması düzenlenecek. En çok SMS alan isim yarı finale çıkacak.