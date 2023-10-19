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        Haberler Sağlık 23 ilaç geri ödeme listesine alındı

        23 ilaç geri ödeme listesine alındı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesiyle, 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:25
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        23 ilaç geri ödeme listesine alındı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olan toplamda 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

        Buna göre, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı geri ödeme listesine alındı.

        Bakan Işıkhan paylaşımında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerine yer verdi.

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