23 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 23 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yapımlar sonrasında şekillendi. AB ve total sıralama ise televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Dün ekrana gelen Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reytinglerde rakiplerini zorladı. İşte güncel 23 Kasım reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 23 Kasım Perşembe günü yaşanan rekbaetin ardından televizyon izleyicileri ve magaizn gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 23 Kasım reyting sonuçları...
23 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
23 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI