AA

23 Mart koronavirüs tablosunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. İşte Türkiye'den ve dünyadan koronavirüs haberleri...

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

23 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB),Kovid-19'un tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde meslek hastalığı olması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Toplumun her kesiminin etkilendiği salgınla mücadelede herkesin farklı roller üstlendiği belirtildi.

Pozitif hastalarla direkt iletişimde bulunan ve doğrudan mağdur olan sağlıkçıların daha fazla korunmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının, toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat, hatta Türkiye'de olduğu gibi bazı ülkelerde 10 kattan daha fazla Kovid-19'a yakalanma riski taşıdığına işaret edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bulaşma riskinin dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürdüğünü belirterek, çalışanları "maskelerini çıkarmamaya" çağırdı.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 22 bin 810 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olunduğu hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği bildirildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00, hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 21.00-05.00, yüksek ve çok yüksek risk grubunda da cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri ile cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

Sinop'ta, bir okulda Kovid-19 vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.

Merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesine karar verildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 215 kişiye para cezası uygulandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 124 milyon 75 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 975 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 527 bine, Brezilya'da 11 milyon 998 bine, Hindistan'da 11 milyon 684 bine ve Rusya'da 4 milyon 466 bine ulaştı.

AstraZeneca aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu bildirilirken, ABD'nin New York eyaletinde, aşılama sırasının 50 yaş ve üstüne geldiği açıklandı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank),salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini belirtirken kısıtlamalardan etkilenen turizm sektörü çalışanları, halkın "güvenli seyahat" yapabilmesi için hükümetten strateji geliştirmesi talebinde bulundu.

Yunanistan'da, hükümetin Kovid-19 nedeniyle devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt alınamayınca, "seferberlik" ilan edileceği bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de küçük ölçekli işletmeciler kentte sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirlerini protesto için hükümet binasının önünde toplandı.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkede, Kovid-19'a karşı geliştirilen CanSino ve Covishield aşılarına onay verildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını belirterek "Ben de yarın aşılanma niyetindeyim." dedi.

Japonya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü hal kaldırılırken, Japonya Pfizer'dan sipariş ettiği aşıların altıncı kısmını teslim aldı.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki muhalif başkan adaylarından Guy-Brice Parfait Kolelas, Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),12 Nisan'da başlaması öngörülen ve 2'nci defa Kovid-19 gölgesinde geçecek ramazan ayı için şimdiden yeni tedbirler aldı. Buna göre, camilerin açık olacağı ancak teravih namazları için sınırlı sayıda kişinin içeri alınacağı bilgisine yer verilirken, camilerde Kur'an-ı Kerim'in dağıtılmayacağı, yerine e-kitap şeklinde okunmasına müsaade edileceği belirtildi.

​​​​​​​Morityus, Hindistan'ın Kovid-19'a karşı ürettiği Covaxin aşısını kullanmaya başladı.

Güney Afrika, ülkede görülen Kovid-19'un mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanamadığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattığını duyurdu.

Tayvan'da, sağlık çalışanlarına AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulandı.