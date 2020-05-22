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23 Mayıs Cumartesi marketler açık mı? Bayramda marketler açık olacak mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri

23 Mayıs'ta marketler açık mı? Sorusu bayram arefesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle merak konusu oldu. Peki, bayramda marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

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23 Mayıs marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı

23-26 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

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