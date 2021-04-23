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23 Nisan Antalya Cuma saati: Antalya cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Antalya Cuma namazı saati

Ramazan ayında cuma namazını camide kılmak isteyen vatandaşlar Antalya Cuma namazı saatini araştırıyor. 23 Nisan sokağa çıkma yasağında camilerde cuma namazı kılınıp kılınamayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs tedbirlerine uyarak cuma namazı kılınabileceğini söyledi. Antalya'da cuma namazı kılacak olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saat kaçta okunuyor? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 23 Nisan Cuma günü Antalya Cuma namazı saati...

23 Nisan Antalya Cuma saati: Antalya cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Antalya Cuma namazı saati

Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 23 Nisan Diyanet Antalya Cuma namaz saati ve Antalya haftalık namaz vakitleri

23 NİSAN 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ

23 Nisan 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:01

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
23 Nisan 2021 Cuma04:3906:0613:0116:4419:4521:07
24 Nisan 2021 Cumartesi04:3706:0513:0016:4419:4621:08
25 Nisan 2021 Pazar04:3606:0313:0016:4419:4721:09
26 Nisan 2021 Pazartesi04:3406:0213:0016:4419:4821:10
27 Nisan 2021 Salı04:3206:0113:0016:4419:4921:12
28 Nisan 2021 Çarşamba04:3106:0013:0016:4419:5021:13
29 Nisan 2021 Perşembe04:2905:5913:0016:4519:5121:14

BAKANLIKTAN 23 NİSAN CAMİLERDE CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekler.

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