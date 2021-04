Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 23 Nisan Diyanet Antalya Cuma namaz saati ve Antalya haftalık namaz vakitleri

23 NİSAN 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ

23 Nisan 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:01

Antalya İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 23 Nisan 2021 Cuma 04:39 06:06 13:01 16:44 19:45 21:07 24 Nisan 2021 Cumartesi 04:37 06:05 13:00 16:44 19:46 21:08 25 Nisan 2021 Pazar 04:36 06:03 13:00 16:44 19:47 21:09 26 Nisan 2021 Pazartesi 04:34 06:02 13:00 16:44 19:48 21:10 27 Nisan 2021 Salı 04:32 06:01 13:00 16:44 19:49 21:12 28 Nisan 2021 Çarşamba 04:31 06:00 13:00 16:44 19:50 21:13 29 Nisan 2021 Perşembe 04:29 05:59 13:00 16:45 19:51 21:14