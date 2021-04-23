Antalya Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Antalya'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Antalya cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 23 Nisan Diyanet Antalya Cuma namaz saati ve Antalya haftalık namaz vakitleri
23 NİSAN 2021 ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ
23 Nisan 2021 Antalya Cuma namazı saati: 13:01
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:39
|06:06
|13:01
|16:44
|19:45
|21:07
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:37
|06:05
|13:00
|16:44
|19:46
|21:08
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:36
|06:03
|13:00
|16:44
|19:47
|21:09
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:34
|06:02
|13:00
|16:44
|19:48
|21:10
|27 Nisan 2021 Salı
|04:32
|06:01
|13:00
|16:44
|19:49
|21:12
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:31
|06:00
|13:00
|16:44
|19:50
|21:13
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:29
|05:59
|13:00
|16:45
|19:51
|21:14
BAKANLIKTAN 23 NİSAN CAMİLERDE CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Nisan perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekler.
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