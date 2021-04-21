Yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Koronavirüs salgını nedeniyle resmi ve dini bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki 23 Nisan Cuma günü bankalar açık mı kapalı mı?

23 NİSAN CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı resmi tatil olması nedeniyle resmi kurumlar ve bankalar kapalı olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.