Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Çarşamba günü eczaneler tatil mi?

        23 Nisan'da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Çarşamba günü eczaneler tatil mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, eczanelerin çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurumları kapı olurken, özel şirketler genellikle hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, "23 Nisan'da eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Çarşamba günü eczaneler tatil mi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 23 Nisan'da eczanelerin durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 23:30 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan'da eczaneler tatil mi, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelişiyle birlikte eczanelerin çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. 23 Nisan Çarşamba günü ilaç almak durumunda olanlar için, "23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? 23 Nisan Çarşamba günü eczaneler tatil mi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

        2

        23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

        23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

        3

        ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?

        Eczanelerin verdiği hizmetler sadece reçete edilen ilaçları temin etmekle sınırlı değil. Tıbbi ürünler için de pek çok sağlık ekipmanı ve malzemesi de yer alıyor. Dijital ve manuel tansiyon ölçüm cihazları, ateş ölçerler, tıbbi maskeler gibi farklı ürünleri de tedarik eden eczaneler kaçta açılıyor sorusu, vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıklıkla soruluyor. Eczaneler kaçta açılıyor diye merak edenler için öncelikle eczane mesai saatlerinin, eczacı odaları tarafından düzenlendiğini belirtelim. Eczacılık mevzuatı kapsamında belirlenen, eczane mesai saatleri ile ilgili akla ilk gelen eczaneler kaçta açılıyor sorusunun cevabı, sabah 09.00… Peki sabah saat 09.00’da kapılarını açan eczaneler kaçta kapanıyor?

        4

        ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

        İlaç ve bazı medikal ürünlere ulaşabilmek amacıyla, her gün milyonlarca kişi eczanelere gidiyor. Vatandaşların sağlık sorunlarına çare bulmak için gittikleri eczanelerin sabah 09.00’da açıldığını söylemiştik. Eczane çalışma saatleri 2025’le ilgili cevabı öğrenilmek istenen bir diğer soru ise; eczaneler kaçta kapanıyor oluyor. Eczacı odalarınca belirlenen çalışma saatlerine göre, eczaneler kaça kadar açık sorusunun cevabı 19.00... Yani hafta içi 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veren eczanelerden ihtiyacınız olan ilaç ve medikal malzemeleri tedarik edebilirsiniz. Ancak belirtmeliyiz ki eczane mesai saatleri, eczanelerin bulundukları il ve ilçelerin konuma göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle size en yakın eczanenin çalışma saatlerini detaylı olarak bilmeniz faydalı olacaktır.

        5

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Kremlin: Ukrayna konusunda acele sonuç beklememelisiniz
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"