23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan resmi tatil olduğu için Cuma günü pek çok iş yeri tatil yapacak. Banka ve PTT'de işi olan vatandaşlar '23 Nisan'da PTT açık mı?' ve '23 Nisan Cuma günü bankalar kapalı mı?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

23 NİSAN'DA BANKALAR VE PTT AÇIK MI?

23 Nisan 2021 Cuma günü hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Bu nedenle Cuma günü bankalar kapalı olacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatildir.

23 NİSAN CUMA GÜNÜ EFT VE HAVALE OLACAK MI?

23 Nisan 2021 Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bankaların kapalı olmasından dolayı EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

EFT bankalar arası bir işlem olduğu için resmi tatillerde ve hafta sonlarını takiben ilk iş gününde EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

Havale ise aynı bankanın işlemi olduğu için o gün içerisinde yapılan işlemler anında yapılıyor. Dolayısıyla Cuma, cumartesi ve Pazar havale yapılabilecek.

23 NİSAN'IN ULUSAL BAYRAM OLMASININ NEDENİ

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.